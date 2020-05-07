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Otomobilin torpidosundan uyuşturucu çıktı

OSMANİYE (İHA) – Osmaniye’de uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada torpidosunda uyuşturucu madde geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 22:08:14 -
Otomobilin torpidosundan uyuşturucu çıktı

OSMANİYE (İHA) – Osmaniye’de uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada torpidosunda uyuşturucu madde geçirildi. Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama noktasında şüpheli gördüğü araçlarda arama yaptı. Aramalarda özel eğitimli narkotik köpeği “Poyraz” da kullanıldı. Araç içerisinde arama yapan Poyraz torpidonun arkasına gizlenmiş eroin maddesi buldu. Yapılan aramalarda, 1 kilo 83 gram eroin 21,83 gram metamfetamin ve 3,89 gram esrar ele geçirildi.


Gözaltına alınan C.K, M.İ.O, N.İ isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. C.K. mahkemece tutuklanırken M.İ.O ve N.İ serbest bırakıldı.

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