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Gündem Otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı
Gündem

Otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı

Samsun’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 03:25:00 -
Otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Liman Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Mustafa Şerif Ç. idaresindeki 57 DF 333 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Ahmet A. hâkimiyetindeki 55 SZ 607 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller yol üzerinde savrulurken kazaya karışan bir araç takla attı. Takla atan otomobildeki sürücü Mustafa Şerif Ç., Mehmet Çağrı Ç. ve Tenzile Ç. kazayı yaralı olarak atlattı. Bölgeye sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralılar Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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