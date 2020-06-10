  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Otomobilin motorunda sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Kırıkkale’de park halindeki otomobilin motor kısmına giren yavru köpek, uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 10:00:36 -
Otomobilin motorunda sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Kırıkkale’de park halindeki otomobilin motor kısmına giren yavru köpek, uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Kırıkkale merkez Yenidoğan Mahallesi 614. Sokak’ta park halindeki Can Güleşen’e ait otomobilin motor kısmına giren yavru köpek bir daha çıkamadı. Durumu fark eden araç sürücüsü, sıkıştığı yerde mahsur kalan köpeği çıkarmak için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, motorun bazı parçalarını sökerek uzun uğraşlar sonucu köpeği sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen köpek tekrar özgürlüğüne kavuşturuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı