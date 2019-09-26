Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Serkan Ateş,Karaburun Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde park halindeki otomobilinin motor kısmında yılan olduğunu fark etti. Bir metre uzunluğundaki yılanı kendi çabasıyla uzaklaştırmaya çalışan Ateş, başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiyeekipleri, ucunda makas şeklindeki özel bir aparat bulunan çubukla yılanı bulunduğu yerden çıkarttı. Yılan, doğaya salındı.

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