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Yaşam Otomobilin içinde 5 kişi vardı! Tır otomobili metrelerce sürükledi
Yaşam

Otomobilin içinde 5 kişi vardı! Tır otomobili metrelerce sürükledi

Yeniakit Publisher
2024-04-23 16:41:00 -

Ankara Elmadağ'da bir tır içerisinde 5 kişinin bulunduğu aracı 50 metre sürükledi.

Elmadağ’da tırın 50 metre boyunca sürüklediği otomobildeki 5 kişilik aile, kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 68 EV 888 plakalı tır, aynı güzergahta ilerlediği 65 ABY 23 plakalı otomobili kör nokta nedeniyle önüne alarak 50 metre boyunca sürükledi. Korku dolu saniyeler yaşayan otomobilin içerisindeki 5 kişilik aile, sürüklenmenin ardından araçtan kendilerini dışarı attı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ekipleri sevk edildi. Tır şoförü hakkında olaya ilişkin tutanak tutuldu.

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