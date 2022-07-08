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Aktüel Otomobilin devrildiği kazada 1 bebek hayatını kaybetti, yaralılar var
Aktüel

Otomobilin devrildiği kazada 1 bebek hayatını kaybetti, yaralılar var

Bursa'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden bir bebek hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 22:38:00 -
Otomobilin devrildiği kazada 1 bebek hayatını kaybetti, yaralılar var

Bursa'nın Harmancık ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden bir bebek hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yaşar K. yönetimindeki otomobil, Harmancık girişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün otomobildeki 6 aylık kızı Hatice K'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yaralanan sürücü ile eşi Hacer, çocuklar Huzeyfe (13), Mehmet Ramazan (18) Sueda (15) ve Abdullah K. (6) 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bursa'daki hastanelere kaldırıldı.

Ailenin Kurban Bayramı dolayısıyla Balıkesir'den Kütahya'ya gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

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