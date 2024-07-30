Otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre; Sahabiye Mahallesi Oğuz Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; otomobil, yolun karşısına geçen ve ismi öğrenileyem yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yaya yola düşerken; ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken; yaralı yayada ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Maddi hasar oluşan otomobilde polis ekiplerinin incelemesinin ardından kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO