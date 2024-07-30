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Yerel Otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı
Yerel

Otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2024-07-30 09:08:00 -
Otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; Sahabiye Mahallesi Oğuz Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; otomobil, yolun karşısına geçen ve ismi öğrenileyem yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yaya yola düşerken; ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken; yaralı yayada ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Maddi hasar oluşan otomobilde polis ekiplerinin incelemesinin ardından kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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