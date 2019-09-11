0553 313 94 23

Otomobilin çarptığı plakasız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Isparta’da otomobilin çarptığı yabancı uyruklu plakasız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:05
Otomobilin çarptığı plakasız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Isparta’da otomobilin çarptığı yabancı uyruklu plakasız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Zafer Mahallesi’nde meydana geldi.İddiaya göre, 1001 Evler Mahallesi istikametinden gelen K.B. yönetimindeki otomobil, Deregüme Caddesi üzerinde yabancı uyruklu B.M.’nin kullandığı plakasız motosiklete çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.


Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı yabancı uyruklu sürücü gerekli tedavileri yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.


Öte yandan, kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    EYT son dakika gelişmesi EYT çıkıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan EYT talimatı
    1. EYT son dakika gelişmesi EYT çıkıyor..
    2. Türkiye-Hollanda Yuvarlak Masa..
    3. ESO’dan Başsavcı İrcal’a ziyaret
    4. Beş kurşunla yaralanan gazi baba..
    5. Türk mutfakçılar Hong Kong’a..
    6. Aşiret liderleri terör örgütüne isyan..
    7. İhraç kararı sonrası Davutoğlu'ndan..
    8. HDP binası önünde çocuklarını isteyen..
    9. Uzman çavuş kazada hayatını kaybetti
    10. Çarşamba’da ‘Duman-7’ operasyonu
    11. Saç derisi maskesi nasıl uygulanır? |..
    12. Başkan Yüzügüllü vatandaşlara aşure..
    13. Venezuela’dan Bolton’a: “Tarihi..
    14. Akçakoca Belediyesinden köylere içme..
    15. Batı Karadeniz Acentaları Batı..
    16. Tarihi mekanlara ziyaret
    17. Doğru çay nasıl demlenir? Doğru çay..
    18. Hollanda’daki tartışmalı ’ötenazi’..
    19. Yalnız yaşayan kadın evinde..
    20. İnönü’de şehitler anıldı
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...