Otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Adıyaman’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Rabia Akdağ (33), yaşamını yitirdi.



Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman- Şanlıurfa karayolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. Suat Tümay yönetimindeki 27 ANN 462 plakalı otomobil, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Rabia Akdağ'a çarptı. Kazada, Akdağ, ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rabia Akdağ, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Akdağ'ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.



Jandarma tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Suat Tümay, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.