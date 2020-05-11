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Aktüel

Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:38:39 -
Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, Ereğli İlçesi Namık Kemal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S.Ö. yönetimindeki 42 EJE 66 plakalı otomobil ile A.D.’nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet devrilirken, sürücüsü de refüje savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü A.D., ambulans gelene kadar refüjde bir süre acı içinde bekledi. Bir vatandaşında yardımcı olmaya çalıştığı yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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