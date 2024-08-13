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Yerel Otomobilin çarptığı ağaç üzerine devrildi! Yangına neden oldu
Yerel

Otomobilin çarptığı ağaç üzerine devrildi! Yangına neden oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-13 19:06:00 -

Bolu’da kontrolden çıkan otomobil, ağaca çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde yangın çıkarken, sürücü yaralandı.

Kaza, Mudurnu-Bolu kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinde seyreden Ekrem A. yönetimindeki 14 DP 052 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Doğancı mevkinde yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarptığı ağaç üzerine devrilen araçta yangın çıktı. Bölgede bulunan bir fabrikanın güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Güvenlik görevlileri tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ve KAAN uygulamasıyla polis ekiplerine haber verildi. Güvenlikler tarafından araç içinden çıkartılan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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