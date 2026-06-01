Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Emir öldü! Durumunu öğrenmek için hastaneye giden sürücü dayak yedi

Giriş Tarihi:
Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Emir öldü! Durumunu öğrenmek için hastaneye giden sürücü dayak yedi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun durumunu öğrenmek için hastaneye giden sürücü ise ölen çocuğun yakınlarının saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Bir aileyi acıya boğan kaza, Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi'nde meydana geldi. Y.D. yönetimindeki otomobil, 3 yaşındaki Emir Efe Yılmaz'a çarptı. Ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Emir Efe Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, çocuğun sağlık durumunu öğrenmek için hastaneye giden sürücü Y.D., yaşamını yitiren çocuğun yakınlarının saldırısına uğradı. Sürücünün darbedildiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

