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Yerel Otomobilin çarptığı 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yerel

Otomobilin çarptığı 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-06-05 17:49:00 -
Otomobilin çarptığı 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Şekerdere Bulvarı'nda E.Ç. idaresindeki 46 AP 453 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Emre Tunç'a çarptı.

Ağır yaralanan Tunç, ambulansla kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

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