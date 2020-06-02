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Aktüel

Otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

Silivri’de D-100 karayolu Çanta mevkiinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 19:23:35 -
Otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

Silivri’de D-100 karayolu Çanta mevkiinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Kazada araç içerisinde sıkışan kişi bariyerler kesilerek araçtan çıkarıldı.


Kaza, saat 17.00 sıralarında D-100 karayolu Çanta mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 2’si çocuk 6 kişinin bulunduğu otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Araç içerisinde bulunan 5 kişi çevreden gelen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Araçta sıkışan bir kişi ise Silivri itfaiye ekipleri tarafından bariyerin kesilmesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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