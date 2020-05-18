Otomobile yaslandığı için darp edilen 51 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Denizli’de park halinde bulunan otomobile yaslanan adamı gören araç sahibi adam ile tartıştığı iddia edildi. Otomobil sahibi adamı darp ettiği ve ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bir gün boyunca hastanede tedavi altında kalan 51 yaşındaki darp mağduru Ramazan Çağ hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, alkollü olarak sokakta yürüyen Ramazan Çağ (51) park halinde bulunan bir otomobile yaslandı. Otomobil sahibi Taner Konuk ile tartışan Çağ ile anlaşamadıkları için araç sahibi ile küfürleştikleri belirtildi. Taner K. tartışmanın ardından kavga çıkması üzerine Çağ ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralandığı belirtilen Çağ, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bir gün boyunca hastanede tedavi altında kalan Çağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan araç sahibi Taner Konuk, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.