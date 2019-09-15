Otomobile çarpan bisikletli yaralandı Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bisikleti ile otomobile çarpan şahıs yaralandı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bisikleti ile otomobile çarpan şahıs yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.D. bisikletle giderken dengesini kaybederek E.A. yönetimindeki otomobile çarptı. Yaralanan bisiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

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