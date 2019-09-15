Otomobile çarpan bisikletli yaralandı
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bisikleti ile otomobile çarpan şahıs yaralandı.15 Eylül 2019 Pazar 13:39
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bisikleti ile otomobile çarpan şahıs yaralandı.
Kaza, Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.D. bisikletle giderken dengesini kaybederek E.A. yönetimindeki otomobile çarptı. Yaralanan bisiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.
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