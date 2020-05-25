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Aktüel

Otomobilde yavru kedi kurtarma operasyonu

Mersin’in Erdemli ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yavru kedi aracın lastiği sökülerek kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 14:47:19 -
Otomobilde yavru kedi kurtarma operasyonu

Mersin’in Erdemli ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yavru kedi aracın lastiği sökülerek kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Vefa Sosyal Destek Grubunun faaliyeti esnasında görev aracının motor kısmından kedi sesi geldi. Harekete geçen görevliler, kediyi kurtarmak için sesin geldiği aracın lastiğini söktü. Görevliler, tampon bölgesine giren yavruyu kurtardı.


Yavru kedi kurtarıldıktan sonra annesine kavuşturuldu.

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