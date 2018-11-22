Otomobilde silahlı saldırı anı kamerada
Gemlik'te, Günay Torun'un aracının içinde öldürüldüğü olayın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.22 Kasım 2018 Perşembe 17:20
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Günay Torun'un öldürüldüğü olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, katil zanlısı Halil K., aracın yanında ablası Torun'la konuşuyor, ardından tabancasını çıkarıp ateş ediyor.
Diğer taraftan, Karacabey ilçesinde yakalanan şüpheli Halil K., polis ekiplerince Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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