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Aktüel

Otomobilde ölü olarak bulunan kişi ensesinden vurularak öldürülmüş

Isparta’da park halindeki otomobilin içinde ölü olarak bulunan Hasan Basri Daşdemir’in cinayete kurban gittiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 11:07:44 -
Otomobilde ölü olarak bulunan kişi ensesinden vurularak öldürülmüş

Isparta’da park halindeki otomobilin içinde ölü olarak bulunan Hasan Basri Daşdemir’in cinayete kurban gittiği öğrenildi.


Isparta’da dün saat 12.15 sıralarında Binbirevler Mahallesi 243. caddede 3 gündür park halinde bir otomobilin olduğunu görenler polise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araç içerisinde bulunan şahsın öldüğü belirlendi. İlk belirlemelerde şahsın kimliği E.M. olarak tespit edilirken, daha sonra bu kişinin otomobilin ruhsat sahibi olduğu anlaşıldı. Yapılan detaylı incelemede araç içerisinde ölü olarak bulunan kişinin Hasan Basri Daşdemir (20) olduğu belirlendi.



Ensesinden vurularak öldürülmüş


Hasan Basri Daşdemir’in otomobilin yakınlarında bulunan tabanca ile ensesinden bir el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili polis bir kişiyi gözaltına alırken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.


Öte yandan, Daşdemir’in cenazesi bugün memleketi Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde toprağa verilecek.

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