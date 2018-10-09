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Otomobilde elektrikli üretim yılı

Dünyanın devlerini aynı çatı altında toplayan otomotiv fuarları, geleceğe dönük ipuçları da veriyor.

09 Ekim 2018 Salı 10:50
Otomobilde elektrikli üretim yılı

Bu yıl Frankfurt’ta düzenlenen son fuara, 70’den fazla ülkeden 5 bini aşkın firma katıldı. Markalar, yeni modellerini sergilerken hibritli araçlarla sadece elektrikli araçlar öne çıktı. BMW i3 de bunlardan birisi oldu. 2019 model i3’lerde artık 33 kWh güç sağlayan batarya yerine 42,2 kWh’lik modele yükseltme sağlandı. Bu sayede aracın maksimum menzili WLTP test pisti sonuçlarına göre 55 kilometre artış gösteriyor. Böylelikle i3, artık tamamıyla elektrikli olarak piyasaya sürülecek. Yıllık satış sayısı 60 milyonu bulan binek otomobil üretiminde Çin’in liderliği dikkat çekerken Avrupa’da 17 milyonu bulacak yıllık satış sayısında elektrikli araçların da payı yükselme eğiliminde. 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 10:50
  1. otomotiv fuarı

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