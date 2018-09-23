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Otomobilde çakmak gazı patladı: 3 kişi yaralı

Bahçelievler'de park halindeki bir otomobilde bulunan çakmak gazının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

23 Eylül 2018 Pazar 09:40
Otomobilde çakmak gazı patladı: 3 kişi yaralı

Olay Cumhuriyet Mahallesi Metin Sokak meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 34 GK 6837 plakalı otomobil içerisinde bulunan çakmak gazı tüpü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı. Patlamanın etkisi ile araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri BağcılarEğitim ve Araştırma Hastanesi, 2'si ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri araç içinde ve dışında incelemelerde bulundu.  Polis ekipleri aracın bulunduğu yere güvenlik şeridi çekerek detaylı olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin araç içinde ve dışında yaptığı incelemeler sonucunda topladığı bulguları delil torbalarına koydu. 

Yaralananların aracın sahibi İsa Şener'in yeğenleri olduğu öğrenilirken, Şener, "Gençler oturmuşlar. Şaka mı yapmışlar, ne yapmışlar onu bilmiyorum artık. Birisi yoğun bakımda. Diğerlerinin durumunu bilmiyorum" dedi. 

Polisin soruşturması devam ediyor. 

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 09:40
  1. çakmak gazı

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