Otomobilde arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı Kırıkkale’de otomobilin içinde tartıştığı arkadaşını tabancayla öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale’de otomobilin içinde tartıştığı arkadaşını tabancayla öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde dün öğle saatlerinde 06 VF 8135 plakalı otomobilin içinde alacak-verecek meselesinden dolayı 3 arkadaş arasında yaşanan tartışması sonrasında H.K. (26) isimli şahıs, Atalay Pekdoğan’ı (33) tabancayla başından vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli H.K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan cinayet zanlısı H.K., sağlık kontrollerinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

M.K. ise emniyetteki ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.