Otomobilde 3 bin kurbağa ele geçirildi: 5 gözaltı Adıyaman'da bir otomobilde kaçak avlanmış 3 bin kurbağa ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman-Diyarbakır kara yolu Nissibi Köprüsü yakınlarında şüphe üzerine İ.İ. idaresineki otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, çuvallar içerisinde kaçak avlanan 3 bin kurbağa bulundu. Otomobildeki İ. İ, A.Y, V. İ, H.İ. ve S.İ. gözaltına alındı. Kurbağalar doğaya salınmak üzere Gerger İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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