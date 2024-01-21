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Yaşam Otomobil yolcu minibüsüne çarptı! Çok sayıda yaralı var
Yaşam

Otomobil yolcu minibüsüne çarptı! Çok sayıda yaralı var

Yeniakit Publisher
2024-01-21 01:31:00 -
Otomobil yolcu minibüsüne çarptı! Çok sayıda yaralı var

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, otomobilin çarptığı yolcu minibüsünün yan yattığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Altınay Caddesi ile Karacakaya Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Süleyman M. yönetimindeki 06 ZMV 82 plakalı otomobil, Yusuf D. yönetimindeki 06 J 0646 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yan yatan minibüsün sürücüsü ile araçtaki 9 yolcu ve otomobilin sürücüsü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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