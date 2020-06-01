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Aktüel

Otomobil uçuruma yuvarlandı:3 yaralı

Niğde’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil uçuruma yuvarlanarak takla attı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 12:06:09 -
Otomobil uçuruma yuvarlandı:3 yaralı

Niğde’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil uçuruma yuvarlanarak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Çiftlik karayolu Tepeköy yakınlarında meydana geldi. 02 DA 802 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Olay yerine gelen ambulanslar otomobil içerisinde bulunan C.İ.M., E.K.Y., ve T.B. isimli yaralıları alarak Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı bildirilirken Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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