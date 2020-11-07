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Yerel Otomobil TIR'a çarptı! 1 ölü, 1 yaralı
Yerel

Otomobil TIR'a çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'de iş makinesi yüklü olan TIR'a arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 07:27:00 - 2020-11-07 07:38:52
Otomobil TIR'a çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Denizli'nin Sarayköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Aydın karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde 63 yaşında Ahmet Muslu’nun da bulunduğu ve 46 yaşındaki Ahmet Tavşancı’nın idaresindeki 09 ZG 136 plakalı otomobil Denizli-Aydın istikametine seyir ederken yol üzerinde şoförünün markete gitmek için durdurduğu 41 TT 571 plakalı ve üstünde iş makinesi yüklü TIR'a hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı içeriye girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Ahmet Muslu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Araç şoförü Ahmet Tavşancı ise sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazada ölen Ahmet Muslu’nun ailesi olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Yakınlarının zor sakinleştirdiği aile Muslu’yu son kez görmek için polislerden izin istedi.

Öte yandan savcı, araç içerisinde alkol şişesi bulunurken savcı, olay yerine gelerek incelemeler yaptı. Ahmet Muslu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp merkezine kaldırıldı.

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