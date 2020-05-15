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Otomobil tıra arkadan çarptı : 3 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde tır ile aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:19:44 -
Otomobil tıra arkadan çarptı : 3 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde tır ile aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 16. kilometresinde meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Ali Ö. yönetimindeki 52 EM 224 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlarda hasar meydana gelirken kazada araç sürücüsü Ali Ö., Rimma Ö. ve çocukları Ahmet A.Ö. hafif şekilde yaralandı.


Çevreden geçen sürücülerin ihbarı ile olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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