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Otomobil tasarımına 250 bin TL ödül

Otomotiv sektöründe katma değerli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesini amaçlayan “Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması”na başvurular başladı.

04 Mart 2019 Pazartesi 06:23
Otomobil tasarımına 250 bin TL ödül

Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Ticaret Bakanlığı desteği ve TİM koordinatörlüğünde düzenlenecek yarışma, bu yıl 9-10 Mayıs tarihleri arasında Sabancı Üniversitesinde gerçekleştirilecek. Sürücüsüz, yapay zekaya sahip, birbiriyle bağlantılı ve elektrikli araçların kullanımının giderek yaygınlaştığı bir çağda Türkiye’nin sadece üretim değil, aynı zamanda Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi olma vizyonuyla düzenlenecek yarışmada, kazananlara toplam 250 bin TL ödül dağıtılacak. Yarışmaya başvurular 29 Mart tarihine kadar sürecek.

Kazananların projesi geliştirilecek

Bu yıl Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasında kazananlara toplam 250 bin TL ödül dağıtılacak. Bu kapsamda yarışmanın birincisine 70 bin TL, ikinciye 60 bin TL, üçüncüye 50 bin, dördüncüye 40 bin TL ve beşinciye 30 bin TL ödül verilecek.

Dereceye girenler Ticaret Bakanlığı desteğiyle iki yıl süresince yurtdışında eğitim görmeye hak kazanacak. OİB, ayrıca nakdi ödüllere ek olarak dereceye giren projelerin İTÜ ARI Teknokent iş birliğinde kuluçka merkezinde geliştirilmesine de destek olacak.

Kaynak: Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 06:47
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