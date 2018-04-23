Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Adıyaman Gölbaşı karayolunun 37. kilometresinde meydana geldi. Adana istikametinden Adıyaman istikametine giden Selçuk Yaşar yönetimindeki 35 JF 280 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan sürücü Selçuk Yaşar ile eşi Sevim Yaşar, çocukları Zeynep Beren Yaşar (5) ve Ö.A.Y. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 acil sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Zeynep Beren Yaşar hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Yaralılardan Sevim Yaşar ve Ö.A.Y. sağlık durumlarının ciddi olması nedeniyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.