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Yerel Otomobil takla attı genç anne hayatını kaybetti
Yerel

Otomobil takla attı genç anne hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-07-29 16:04:00 -
Otomobil takla attı genç anne hayatını kaybetti

Burdur'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada iki çocuk annesi 28 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza Çeltikçi ilçesi Ağlasun-Bucak yolu üzerinde dün akşam 22.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ayşe Akbaş (28) idaresindeki 07 SAU 91 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Akbaş'ı ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesine sevk etti. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Akbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akbaş'ın Kibrit köyü mezarlığına toprağa verileceği öğrenildi.

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