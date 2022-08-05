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Yerel Otomobil sürüye daldı! Koyunlar telef oldu
Yerel

Otomobil sürüye daldı! Koyunlar telef oldu

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Karapınar köyü kavşağında bir otomobilin çarptığı sürüdeki 7 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 23:36:00 -
Otomobil sürüye daldı! Koyunlar telef oldu

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Karapınar köyü kavşağında bir otomobilin çarptığı sürüdeki 7 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü istikametinden Keşan istikametine giden otomobil, Karapınar köyü kavşağında karşıdan gelen koyun sürüsüne çarptı. Kazada araç sürücüsü hafif yaralanırken, 7 koyun telef oldu.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların 112 hattını aramasıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla tedbir amaçlı Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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