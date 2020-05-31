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Yerel

Otomobil sürüklenerek yoldan çıktı! Sakarya’da süt tankeriyle otomobil çarpıştı, yaralılar var

Bilecik-Sakarya kara yolu Adapazarı istikametinde süt tankeriyle otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tankerin önünde sürüklenerek yoldan çıkan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 07:42:00 -
Otomobil sürüklenerek yoldan çıktı! Sakarya’da süt tankeriyle otomobil çarpıştı, yaralılar var

Sakarya'da süt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobil tankerin önünde sürüklendi

Alınan bilgiye göre, Bilecik-Sakarya kara yolu Pamukova ilçesi mevkisi Adapazarı istikametinde seyreden Selahattin A'nın kullandığı 54 RG 548 plakalı süt tankeri ile aynı yönde giden Abdullah D. idaresindeki 07 AJU 037 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle tankerin önünde sürüklenerek yoldan çıkan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Cahit T. ve Cüneyt D. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Geyve Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanan kara yolunda ulaşım, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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