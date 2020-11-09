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Gündem Otomobil sulama kanalına düştü
Gündem

Otomobil sulama kanalına düştü

Kontrolden çıkan otomobil Adana'nın Seyhan ilçesinde sulama kanalına uçtu.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 05:00:00 -
Otomobil sulama kanalına düştü

Verilen bilgiye göre, Murat B, idaresindeki plakası henüz tespit edilemeyen otomobil, merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan ve çevredekilerden yardım isteyen Murat B, vatandaşlar tarafından su dolu kanaldan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Murat B, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü. Polis ekipleri kaza nedeniyle hasar gören korkulukların yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

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