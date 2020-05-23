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Otomobil su kanalına uçtu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 12:40:01 -
Otomobil su kanalına uçtu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına uçtu.


Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar oluştu.

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