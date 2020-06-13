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Aktüel

Otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 18:19:59 -
Otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu.


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Aydoğan Köyü yakınlarında meydana geldi. Canan Kaplan yönetimindeki 60 EE 828 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına uçtu. Meydan gelen kazada sürücü yalandı. Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

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