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Ekonomi Otomobil stokçularına ne kadar ceza verildi?
Ekonomi

Otomobil stokçularına ne kadar ceza verildi?

Araç stoğu yapma cezası ne kadar? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, stokçuluk yapanlara en ağır cezaların verileceğinin işaretini vererek “Otomotivde bile stokçuluk yapıyorlar. Bunun bedelini ağır ödeyecekler. “ demişti. İzmir’de otomobil stokçuluğu yapan bir bayiye rekor ceza verildi. Peki Otomobil stokçularına ne kadar ceza verildi?

Yeniakit Publisher
2021-12-10 16:26:00 - 2021-12-10 16:29:16
Otomobil stokçularına ne kadar ceza verildi?

Otomobil stokladığı tespit edilen İzmir'de bir bayii üst sınırdan ceza kesildi. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamasında tüm sektörlerde tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerde yapılan haksız fiyat artışları ile tüketicilerin mallara ulaşmasının engellenmesine sebep olan stokçuluk faaliyetlerine yönelik suiistimallerin yakından takip edildiğini belirtti.

Otomobil stokçularına ne kadar ceza verildi?

Bakanlık açıklamasında "Arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ve kurallı serbest piyasayı bozucu faaliyetlere karşı caydırıcı tedbirler alınmakta ve Bakanlığımızca mevzuat çerçevesinde tüm imkanlar seferber edilmektedir." ifadeleri kullanıldı. Ticaret Bakanlığı İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle üst sınır olan 545 bin 550 lira ceza verdi.

Stokçuluk hakkında  konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi bu bütçe müzakerelerinden sonra hemen bir yasal düzenleme yapacağız ve bu stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Bundan sonraki süreçte cezai müeyyidelerin çok daha yüksek olacağının sinyalini şimdiden veriyorum. Bunu bilsinler ve bu stokçuluğa tevessül etmesinler. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız. Stokçuluk bizim dinimizde de haramdır. Bunun adı ihtikardır. Buna fırsat veremeyiz.” demişti.

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