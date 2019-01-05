Otomobil sporlarında ulusal yarış takvimi belli oldu





ANKARA (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 2019 yılı ulusal yarış takvimini belirledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre ralli, pist, off-road, trial, tırmanma, karting, drift, klasik otomobil ve rallikros olmak üzere 9 branşta 45 ulusal yarışın organize edileceği sezon 2 Mart'ta başlayacak ve 1 Aralık'ta sona erecek.

Sezon, 2-3 Mart tarihlerinde Tuzla Karting Park'ta düzenlenecek Türkiye Karting Şampiyonası ile start alırken, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Karabük’teki Türkiye Off-road Şampiyonası 6. ayak yarışıyla tamamlanacak.

Yarış takviminde yedişer ralli ve karting, altışar off-road ve tırmanma, beşer pist ve trial, dörder drift ve klasik otomobille birlikte bir de rallikros şampiyonası düzenlenecek.





- Dünya ve Avrupa





Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Türkiye Rallisi ve FIA Avrupa Ralli Kupası da eylül ve haziran aylarında gerçekleştirilecek.



WRC Türkiye Rallisi 13-15 Eylül tarihlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde organize edilecek.

FIA Avrupa Ralli Kupası’na dahil Eskişehir Rallisi de Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından 14-16 Haziran tarihlerinde Eskişehir, Kütahya, Bilecik bölgesinde düzenlenecek.

Ayrıca TOSFED tarafından Fiat ve Petlas sponsorluğunda düzenlenen 25 yaş altı genç sürücüleri keşfetmeye yönelik "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesi de yeni sezonda sürecek.