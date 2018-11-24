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Otomobil sitenin otoparkına düştü: 2 yaralı

Trabzon'da demir korkulukları aşarak bir sitenin otoparkına düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 18:13
Otomobil sitenin otoparkına düştü: 2 yaralı

Trabzon'da yokuştan indiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, demir korkulukları aşarak bir sitenin otoparkına düştü. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çukurçayır Mahallesi, Hozonoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirleneyen sürücünün yönetimindeki otomobil, cadde üzerindeki yolda manevra yaparken, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği araç, yokuşun sonundaki elektrik direğine çarptı, ardından demir korkuları da aşıp, girdiği çimenlik alanda bir süre sürüklendi. Sonrasında takla atan otomobil, sitenin önündeki otoparka düştü. Kazada ters dönen araçtaki sürücü ve yanında bulunan kişi yaralandı. Site sakinleri ve çevredekiler araçtakilere ilk yardımda bulunurken, durum 112 Acil Servis'e bildirildi.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza sonrası kamerada

Öte yandan, otomobilin, kaza sonrası görüntüleri de siteye ait güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası görüntülerde, site sakinleri ve bazı apartman çalışanlarının ters dönen araçtaki yaralılara yardıma koşmaları, kapılarını açtıkları araçtaki kişilere ilk yardımda bulunmaları, yangın riskine karşı da yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışmaları yer aldı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 18:13
  1. Trabzon
  2. Otomobil sitenin otoparkına düştü
  3. kaza
  4. yaralılar var

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