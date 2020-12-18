Otomobil satışlarındaki artış kış lastiklerine de yansıyacak

Lastik sektör lideri Brisa kış lastiği pazarına ait rakamsal verileri açıkladı. 2020 ve 2021 yılları için kış lastiği pazarının, geçtiğimiz yıl ile benzer seviyelerde olacağını öngören Brisa, pandemi dolayısıyla olası uzun süreli bir kapanma gerçekleşmesi halinde 2020 yılı için bu durumun değişiklik gösterebileceğine de dikkat çekti. Otomobil pazarındaki talep artışının lastik sektörüne etkilerine değinen Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, “2020’nin ilk 11 aylık döneminde yüzde 67 artış gösteren otomobil pazarı potansiyel kış lastiği kullanıcısı anlamına geliyor. Bu sebeple otomobil satışlarındaki artışın kış lastiği pazarına da yansımasını bekliyoruz” dedi. Kış lastiği ile güvenli sürüşün önemine de dikkat çeken Evren Güzel, “Biz, kış lastiği kullanımının güvenli sürüş anlamında öneminin anlaşılması konusunda gidilecek yol olduğunu biliyoruz. Bu yönde bilinci arttırmaya yönelik çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.