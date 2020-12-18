  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Otomobil satışlarındaki artış kış lastiklerine de yansıyacak
Ekonomi

Otomobil satışlarındaki artış kış lastiklerine de yansıyacak

Yolcu ve eşya taşıyan araçlar için 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kullanımı zorunlu olan kış lastiği, tüm araçlar için hayati bir önem taşıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 11:07:00 -
Otomobil satışlarındaki artış kış lastiklerine de yansıyacak

Lastik sektör lideri Brisa kış lastiği pazarına ait rakamsal verileri açıkladı. 2020 ve 2021 yılları için kış lastiği pazarının, geçtiğimiz yıl ile benzer seviyelerde olacağını öngören Brisa, pandemi dolayısıyla olası uzun süreli bir kapanma gerçekleşmesi halinde 2020 yılı için bu durumun değişiklik gösterebileceğine de dikkat çekti. Otomobil pazarındaki talep artışının lastik sektörüne etkilerine değinen Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, “2020’nin ilk 11 aylık döneminde yüzde 67 artış gösteren otomobil pazarı potansiyel kış lastiği kullanıcısı anlamına geliyor. Bu sebeple otomobil satışlarındaki artışın kış lastiği pazarına da yansımasını bekliyoruz” dedi. Kış lastiği ile güvenli sürüşün önemine de dikkat çeken Evren Güzel, “Biz, kış lastiği kullanımının güvenli sürüş anlamında öneminin anlaşılması konusunda gidilecek yol olduğunu biliyoruz. Bu yönde bilinci arttırmaya yönelik çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edip 'Doğru adres Türkiye' dedi
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edip 'Doğru adres Türkiye' dedi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, koronavirüs sürecinde başından beri başarılı bir çalışma yürüten Türkiye için "Türkiye, sağlık ve hastaneler ..
Putin gülerek cevap verdi: Ölmesini isteseydim şimdiye ölmüştü
Dünya

Putin gülerek cevap verdi: Ölmesini isteseydim şimdiye ölmüştü

Kremlin'in muhalefet lideri Navalni'yi zehirlediği iddialarına gülerek cevap veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Eğer isteseydim, şi..
Bakan Akar'dan bomba ABD ve PKK açıklama
Gündem

Bakan Akar'dan bomba ABD ve PKK açıklama

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Aramızdaki en büyük problem S400 değil, PKK" dedi.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay