  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Samsun’dan Türkiye’ye yayılan tat! Bafra lokumunun sırrı ortaya çıktı Emine Erdoğan'dan TOGEM-DER'in Cemre Çarşısı'na ilişkin paylaşım Mezopotamya'nın kalbinde Şanlıurfa'da Kültür Yolu Festivali başladı... Bıçak ustasının lakabı çelik bilek 64 yıldır örs başında çekiç sallıyor Dev derbi öncesi bu kararı aldı! Sadettin Saran’dan şampiyonluk için son hamle... Kalori ve öğün miktarı... Uyumadan kaç saat önce yemek yemek bırakılmalıdır? İstanbul’da yerin 30 metre altına gizli dev üretim üssü: Yılın 365 günü durmaksızın çalışacak Keban’da bahar tablosu: Göl kıyısında kartpostallık manzaralar Dikkat sizin de başınıza gelebilir: Parayı bankadan çatır çatır alacak!
Sağlık
10
Yeniakit Publisher
Ortopedi uzmanı konuştu... Diz ağrısını hafife almayın: Sinsi tehlike menisküs kök yırtıkları
IHA Giriş Tarihi:

Ortopedi uzmanı konuştu... Diz ağrısını hafife almayın: Sinsi tehlike menisküs kök yırtıkları

Diz ağrısını hafife almayın tavsiyeleri art arda geliyor...

#1
Ortopedi uzmanı konuştu... Diz ağrısını hafife almayın: Sinsi tehlike menisküs kök yırtıkları

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Alper Öztürk, diz ağrısının ardında sinsi bir tehlikenin gizlenebileceğini vurgulayarak, "Menisküs kök yırtıklarına zamanında yapılan doğru müdahale, diz ekleminin doğal yapısını korumanın en etkili yoludur" dedi.

#2
Ortopedi uzmanı konuştu... Diz ağrısını hafife almayın: Sinsi tehlike menisküs kök yırtıkları

Güven Çayyolu Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Alper Öztürk, ortopedi polikliniklerine orta yaşlı hastaların en sık başvuru nedenlerinden birinin dizi sonuna kadar bükememe ve hareket sırasında belirginleşen ağrı olduğunu belirtti. Öztürk, "Çoğu zaman basit bir incinme olarak değerlendirilen bu tablo, aslında dizin geleceğini doğrudan etkileyebilecek sinsi bir tehlikenin habercisi olabilir, yani menisküs kök yırtıklarının" diye konuştu.

#3
Ortopedi uzmanı konuştu... Diz ağrısını hafife almayın: Sinsi tehlike menisküs kök yırtıkları

Doç. Dr. Öztürk, menisküslerin diz eklemi içinde yükü dağıtan birer amortisör işlevi gördüğünü belirterek kök yırtığının bu yapının kemiğe tutunduğu ana bağlantı noktasının kopması anlamına geldiğini açıkladı.

#4
Ortopedi uzmanı konuştu... Diz ağrısını hafife almayın: Sinsi tehlike menisküs kök yırtıkları

Öztürk, "Bu bağ koptuğunda menisküs yerinden kayar ve işlevini kaybeder. Diz eklemi korumasız kalır, kıkırdaklar artan yük altında hızla aşınmaya başlar" ifadelerini kullandı.

#5
Ortopedi uzmanı konuştu... Diz ağrısını hafife almayın: Sinsi tehlike menisküs kök yırtıkları

Bu tablonun en sık 40-60 yaş aralığında, dizlerine fazla yük binen ve hafif kilolu bireylerde ortaya çıktığını ifade eden Öztürk, kadın hastalarda daha sık rastlandığını da vurguladı. Öztürk, "Gençlerdeki gibi büyük travmalar gerekmez; çömelmek, merdiven inmek ya da yerden kalkmak gibi günlük hareketler bile yıpranmış menisküs kökünün kopmasına neden olabilir" açıklamasında bulundu.

#6
Ortopedi uzmanı konuştu... Diz ağrısını hafife almayın: Sinsi tehlike menisküs kök yırtıkları

Hastaların genellikle dizin arka kısmına yayılan ani ve keskin bir ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı tarif ettiğini belirten Öztürk, özellikle dizin tam büküldüğü pozisyonlarda ağrının belirgin şekilde arttığını söyledi. Öztürk, bu yırtıkların en önemli özelliğinin kendiliğinden iyileşmemesi olduğunu vurgulayarak, "Tedavi edilmediğinde dizde hızlı ve geri dönüşü olmayan kıkırdak hasarı gelişir.

#7
Ortopedi uzmanı konuştu... Diz ağrısını hafife almayın: Sinsi tehlike menisküs kök yırtıkları

Süreç ilerledikçe kireçlenme kaçınılmaz hale gelebilir, bu da ilerleyen dönemde diz protezi ameliyatını gündeme getirebilir" şeklinde konuştu.

#8
Ortopedi uzmanı konuştu... Diz ağrısını hafife almayın: Sinsi tehlike menisküs kök yırtıkları

Güncel tıbbi yaklaşımların özellikle orta yaş grubunda en koruyucu seçeneğin menisküsün tamir edilmesi olduğunu gösterdiğini hatırlatan Öztürk, "Kopan menisküs kökü, özel cerrahi tekniklerle yeniden kemiğe sabitlendiğinde dizin yük dağılımı ve biyomekaniği büyük ölçüde eski haline döner. Başarılı bir tamir, ileride protez ihtiyacını önemli ölçüde azaltabilir, hatta tamamen ortadan kaldırabilir" dedi.

#9
Ortopedi uzmanı konuştu... Diz ağrısını hafife almayın: Sinsi tehlike menisküs kök yırtıkları

Öztürk, 40-60 yaş aralığında olup merdiven inip çıkarken, çömelirken ya da ani bir hareket sırasında dizden ses geldikten sonra ağrı ve şişlik gelişen kişilerin bu durumu hafife almaması gerektiğini aktararak "Gecikmeden bir ortopedi uzmanına başvurmak, erken teşhis ve doğru tedavi için kritik öneme sahiptir" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23