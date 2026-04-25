  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Samsun’dan Türkiye’ye yayılan tat! Bafra lokumunun sırrı ortaya çıktı Emine Erdoğan'dan TOGEM-DER'in Cemre Çarşısı'na ilişkin paylaşım Mezopotamya'nın kalbinde Şanlıurfa'da Kültür Yolu Festivali başladı... Bıçak ustasının lakabı çelik bilek 64 yıldır örs başında çekiç sallıyor Dev derbi öncesi bu kararı aldı! Sadettin Saran’dan şampiyonluk için son hamle... Kalori ve öğün miktarı... Uyumadan kaç saat önce yemek yemek bırakılmalıdır? İstanbul’da yerin 30 metre altına gizli dev üretim üssü: Yılın 365 günü durmaksızın çalışacak Keban’da bahar tablosu: Göl kıyısında kartpostallık manzaralar Dikkat sizin de başınıza gelebilir: Parayı bankadan çatır çatır alacak!
Otomotiv
6
Yeniakit Publisher
Piyasayı toz duman edecek: 9 dakika şarjla 900 km gidiyor!
Çinli otomobil devi BYD, elektrikli SUV modeli Sealion 08'i Pekin Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkardı.

#1
BYD, Çin’de gerçekleştirilen Pekin Otomobil Fuarı'nda yeni büyük elektrikli SUV modeli olan Sealion 08’i resmi olarak otomobil tutkunlarının beğenisine sundu. Tam boy SUV segmentinde yer alan bu heybetli araç, markanın Okyanus serisindeki yeni amiral gemisi olarak konumlandırılıyor.

#2
BYD SEALION 08 ÖZELLİKLERİ VE TASARIMI Marine Aesthetics tasarım dilini yansıtan araç, 5.115 mm uzunluğu ve 3.030 mm aks mesafesiyle kullanıcılarına oldukça geniş bir iç hacim vadediyor. İç mekanda beş veya altı koltuklu yerleşim seçenekleri sunan modelde, üst düzey sürüş konforu için çift odacıklı havalı süspansiyon ve arka aks yönlendirme sistemi bulunuyor.

#3
9 DAKİKADA ŞARJ VE 900 KM MENZİL Yeni nesil hızlı şarj teknolojisini destekleyen ikinci nesil Blade batarya sistemi sayesinde araç, yüzde 10'dan yüzde 97 doluluk oranına sadece 9 dakikada ulaşabiliyor.

#4
Toplam 643 beygir güç üreten çift motorlu dört çeker sistemle donatılan dev SUV, 0'dan 100 km/s hıza yaklaşık 5 saniye gibi kısa bir sürede çıkıyor.

#5
BYD SEALION 08 FİYATI CLTC standartlarına göre tek şarjla 900 kilometreye kadar sürüş menzili sunan araç, bu iddialı değeriyle kendi segmentinde liderliği hedefliyor. Küresel pazarlarda da büyük bir stratejik öneme sahip olan bu yeni modelin başlangıç fiyatı yaklaşık 43 bin 950 dolar seviyesinde olacak./ kaynak: ensonhaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap

Adamlar yapıyor kardeşim.
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23