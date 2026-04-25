Gidenler Türkiye sanıyor: Avrupa'da binlerce kişi Türkçe konuşuyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gidenler Türkiye sanıyor: Avrupa'da binlerce kişi Türkçe konuşuyor!

Avrupa'da sokak tabelalarından, cadde isimlerine kadar Türkçe'nin hakim olduğu bir ülke bulunuyor. İşte binlerce kişinin Türkçe konuştuğu o ülke...

Foto - Gidenler Türkiye sanıyor: Avrupa'da binlerce kişi Türkçe konuşuyor!

Avrupa'nın göbeğinde eşsiz güzellikleriyle adından söz ettiren Kosova, her yıl seyahat tutkunlarının gözde rotası haline geliyor. 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden ve kendine has dokusuyla ön plana çıkan bu genç ülke, her adımda dikkatleri üzerine çekiyor.

Foto - Gidenler Türkiye sanıyor: Avrupa'da binlerce kişi Türkçe konuşuyor!

MİMARİDEN KÜLTÜREL BENZERLİKLERE KADAR... Yaklaşık 500 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olan ülke, özellikle mimariden mutfak kültürüne, gelenek göreneklerden dil benzerliklerine kadar Türk izlerini taşımasıyla görenleri şaşkına çeviriyor.

Foto - Gidenler Türkiye sanıyor: Avrupa'da binlerce kişi Türkçe konuşuyor!

TÜRKÇE BAZI BÖLGELERDE "RESMİ KULLANIMDA DİL" STATÜSÜNDE Öyle ki resmi veriler ülkede yaklaşık 20 bin Türk'ün yaşadığını ortaya çıkarsa da ülkede 50 binden fazla kişi ana dilinin yanı sıra Türkçeyi akıcı bir şekilde konuşabiliyor.

Foto - Gidenler Türkiye sanıyor: Avrupa'da binlerce kişi Türkçe konuşuyor!

Dil bariyerinin minimum düzeyde olması aynı zamanda 'resmi kullanımda dil' statüsüyle de pekiştirilmiş durumda.

Foto - Gidenler Türkiye sanıyor: Avrupa'da binlerce kişi Türkçe konuşuyor!

2024 yılında Lipyan Belediye Meclisinde yapılan oturumda Türkçe, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Enis Kervan'ın girişimiyle "resmi kullanımda dil" statüsü kazanmıştı.

Foto - Gidenler Türkiye sanıyor: Avrupa'da binlerce kişi Türkçe konuşuyor!

TÜRK GÜCÜ EKONOMİDE DE KENDİNİ GÖSTERİYOR Öte yandan Kosova'da birçok dükkan ve yatırımda Türk izlerine rastlayabilirsiniz. 900'den fazla Türk firması ülkede binlerce kişiye istihdam sağlarken; Türkiye ve Kosova arasındaki ticaret hacmi de oldukça dikkat çekici boyutlarda. / kaynak: haber7

