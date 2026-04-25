İstanbul'da dev kura günü: 100 bin sosyal konut sahibini buluyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi olan "Ev Sahibi Türkiye" projesinde heyecan dorukta. İstanbul’da inşa edilecek 100 bin sosyal konut için kura çekimleri bugün Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleşecek törenle binlerce ailenin ev sahibi olma hayali gerçeğe dönüşecek.

Türkiye genelinde 500 bin konutu kapsayan projeye toplamda 5 milyon 242 bin geçerli başvuru yapıldı. En yoğun ilgi ise 1 milyon 235 bin 169 başvuru ile İstanbul’dan geldi. Bugün başlayan kura süreci 27 Nisan akşamına kadar devam edecek.

Ödeme planı ve şartlar neler?

Hak sahiplerini uygun ödeme koşulları bekliyor. Projenin finansal detayları şöyle şekillendi:

  • Peşinat ve Vade: Konut bedelinin %10’u peşin alınacak, kalan tutar için 20 yıl (240 ay) vade imkanı sunulacak.
  • Taksit Tutarı: İstanbul için başlangıç taksitleri 7.313 TL olarak belirlendi.
  • Artış Oranı: Taksitler yılda iki kez memur maaş zammına göre güncellenecek; ancak TOKİ bu oranı vatandaş lehine daha düşük tutma yetkisine sahip olacak.
  • Teslim Süresi: Konutların kura tarihinden itibaren en geç 2 yıl içinde teslim edilmesi hedefleniyor.

Şehit ve Gazi ailelerine öncelik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da başvuru yapan tüm şehit ve gazi ailelerinin kontenjan sınırına takılmaksızın doğrudan hak sahibi olduğunu müjdeledi. Kurada adı çıkmayan vatandaşlar ise yatırdıkları 5 bin TL’lik başvuru ücretini 5 iş günü içinde iade alabilecek.

İlk kez uygulanacak: "Sosyal Kiralık Konut" modeli

Hükümet, ev sahipliği oranını artırmanın yanı sıra kiralık konut piyasasını dengelemek için de yeni bir adım atıyor. İstanbul’un her iki yakasında ilk etapta 15 bin sosyal kiralık konut inşa edilecek.

  • Kimler Başvurabilir? Hiç evi olmayan ve gelir sınırı (İstanbul için 145 bin TL) altında kalanlar.
  • Süre ve Fiyat: Evler 3 yıllığına kiralanacak ve kira bedelleri piyasa rayicinin yarı fiyatına olacak.
  • Özel Kontenjan: Emekliler, engelliler ve evi kentsel dönüşüme girecek vatandaşlar için özel kontenjanlar ayrılacak.

Projenin "Künyesi" ve Sosyal Donatılar

Sadece bir barınma projesi değil, dev bir şehirleşme hamlesi olarak planlanan proje şu unsurları içeriyor:

  • 81 ilde 500 bin konut.
  • Mahalle kültürünü yaşatacak 500 cami, 500 anaokulu ve 500 mahalle konağı.

İnşaat süreciyle birlikte 300 farklı sektörün hareketlenmesi hedefleniyor.

