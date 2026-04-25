Kimler başvurabiliyor? Emeklilere 10 bin TL nakdi destek fırsatı
Kimler başvurabiliyor? Emeklilere 10 bin TL nakdi destek fırsatı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli emeklilere yönelik 10 bin TL’lik nakdi sosyal destek programında başvuru süresini uzattığını duyurdu.

Kayseri’de dar gelirli emeklilere sağlanacak 10 bin TL’lik sosyal destek için başvuru süresi uzatıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli emeklilere yönelik 10 bin TL’lik nakdi sosyal destek programında başvuruların 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 17.30’a kadar uzatıldığını duyurdu. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Nisan ayı ikinci birleşiminde alınan kararla, şehirde ikamet eden dar gelirli emeklilere yönelik önemli bir sosyal destek projesi hayata geçiriliyor.

Başkan Vekili Ahmet Bostancı başkanlığında gerçekleştirilen 2026 yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı ikinci birleşiminde gündem maddeleri arasında yer alan Kayseri’de ikamet eden, asgari ücretin altında emekli maaşı alan ve ekonomik yönden desteğe ihtiyaç duyan dar gelirli emeklilerin yükünü hafifletmek amacıyla sosyal destek yardımı yapılması talebi görüşüldü. Görüşülen "Emekli Sosyal Destek Projesi", meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı doğrultusunda yürütülen sosyal belediyecilik politikalarının yeni halkası olan proje, özellikle asgari ücretin altında maaş alan ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan emeklilerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında uygun şartları taşıyan emeklilere toplam 10 bin TL nakdi destek verilecek. Ödemeler 5 bin TL Mayıs 2026’da ve 5 bin TL Kasım 2026’da olmak üzere iki aşamada yapılacak. Yetkililer, bu desteğin düzenli maaş niteliğinde olmadığını, ekonomik rahatlama sağlamak amacıyla verilen sosyal yardım olduğunu vurguladı.

Kimler Yararlanabilecek?

Projeden yararlanmak isteyen emeklilerin belirli şartları taşıması gerekiyor. Buna göre başvuru yapacak kişilerin; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Kayseri’de ikamet etmesi, 1 Ocak 1960 tarihinden önce doğmuş olması, SGK kapsamında emekli olması (4A, 4B, 4C), Asgari ücretin altında (2026 yılı için 28.075 TL) maaş alması, aktif olarak çalışmıyor olması, aynı hanede başka gelir bulunmaması, üzerine kayıtlı konut, araç, arsa ya da ticari mülk bulunmaması gerekiyor. Ayrıca dul-yetim aylığı alanlar ile huzurevi ve bakım merkezlerinde kalan emekliler bu destekten faydalanamayacak.

17 Nisan 2026 saat 17.30’de başlayan proje kapsamında başvuruların, gelen talep üzerine 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 17.30’a kadar uzatıldığı bildirildi. Başvurular, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak. Detaylı ve kapsamlı bilgiler internet sitesinde yer alacak ve şahsen başvuru kabul edilmeyecek. Başvuru sırasında, başvuru sahibine ait IBAN bilgisi, E-Devlet üzerinden alınmış güncel emekli maaş belgesi sisteme yüklenecek. IBAN’ın başvuru sahibine ait olması zorunlu olacak. Başvurular, başvuru sırasına göre incelenecek ve kriterlere uygun olanlar arasından en düşük maaştan başlayarak sıralama yapılacak. İlk etapta 20 bin emekliye destek verilmesi planlanıyor. Ancak aynı gelir düzeyinde daha fazla başvuru olması durumunda, eşit şartlara sahip kişiler de kapsama dâhil edilecek.

Başvurular; SGK, tapu, nüfus ve araç kayıtları üzerinden detaylı şekilde kontrol edilecek. Gerekli görülmesi halinde hane ziyaretleri de yapılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha önce hayata geçirdiği Emekliler Kafeteryası, YADES destekleri ve yaşlı yaşam merkezleriyle dikkat çekerken, bu yeni proje ile dar gelirli emeklilere doğrudan ekonomik katkı sağlamayı hedefliyor. Başkan Büyükkılıç’ın talimatıyla başlatılan uygulama, şehirde yaşayan emeklilerin yaşam standartlarını desteklemeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

+90 (553) 313 94 23