  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Otomobil otoyoldan alt geçide düştü! Feci kazada olay yerinde can verdi

Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyoldan alt geçide düşen otomobilde bulunan 16 yaşındaki genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

2019-10-27 14:13:00 -
Otomobil otoyoldan alt geçide düştü! Feci kazada olay yerinde can verdi

Adana'da bir otomobil otoyoldan alt geçide düştü. Kazada 16 yaşındaki kız hayatını kaybederken, kardeşi ile anne ve babası ağır yaralandı.

Kaza, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Bülent Yüksekyalçın (42) yönetimindeki 01 TK 160 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan istikametinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten alt geçide düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve CANKUR ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan Bülent Yüksekyalçın ile eşi Filiz (40), kızları Derya (16) ve Defne (4), CANKUR ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Derya Yüksekyalçın’ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Bülent, Filiz ve Defne Yüksekyalçın ise ambulansla Adana Şehir Hastanesine götürüldü. Yaralıların durumunun kritik olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

0
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23