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Yerel Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
Yerel

Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Sivas’ta otomobil sürücüsü motosiklete çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 16:33:00 -
Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre Sivas'taki kaza, Yenimahalle Halil Rıfat Paşa caddesinde meydana geldi. M.K idaresindeki 44 KP 824 plakalı Tofaş marka otomobil, K.S idaresindeki 58 ABB 414 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle yere devrilen motosiklette deki sürücü K.S hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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