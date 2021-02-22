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Gündem Otomobil lastiğinden çıkanlar şoke etti
Gündem

Otomobil lastiğinden çıkanlar şoke etti

Bursa'da düzenlenen bir operasyonda otomobil lastiğine gizlenmiş 1 kilogram kokain ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 16:58:00 -

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otomobil lastiği içine gizlenmiş 1 kilogram kokain ve 1 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 5 şüpheliyi tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda da geçen cumartesi günü şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. K.A., R.K., K.D., O.F. ve İ.K. adlı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda 1 kilo 150 gram metamfetamin, 50 gram bonzai ile bir otomobilin lastiğine saklanmış 1 kilogram kokain ele geçirildi. 

4 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.A., R.K., K.D. ve O.F. çıkarıldıkları mahkemece ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı, İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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