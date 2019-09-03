0553 313 94 23

Otomobil koyun sürüsüne daldı: 2 yaralı

Eskişehir’de aşırı hız yaptığı öne sürülen otomobil koyun sürüsüne daldı.

03 Eylül 2019 Salı 00:28
Otomobil koyun sürüsüne daldı: 2 yaralı

Eskişehir’de aşırı hız yaptığı öne sürülen otomobil koyun sürüsüne daldı. Kazada 2 kişi yaralanırken, 10 koyun ise telef oldu.


Alınan bilgilere göre kaza, Yukarı Söğütönü Mahallesi Uludere yolu üzerinde meydana geldi. Saat 22.00 sıralarında koyunlarını meradan ağıla getirmek üzere oğlu Mehmet Ali A. ile birlikte evinin yakınlarına gelen çoban Necati A. (58) yol kenarına geldi. Koyunlarını yolun karşısına geçirdiği esnada Necati A., elindeki fenerle yoldan geçen araçları yavaşlatmak istedi. Bu sırada iddialara göre Yukarı Söğütönü’nden Eskişehir istikametine giden Ahmet Furkan T. idaresindeki 26 GG 276 plakalı otomobil, çobanın tuttuğu el fenerini fark etmeyerek karşıya geçmek üzere olan koyun sürüsüne daldı. Kazada aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobilin sürücüsü Ahmet Furkan T. ile çoban Necati A. yaralanırken, 10 koyun ise yol kenarına savrularak telef oldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, olası kazalara karşı yol güvenliğini aldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet Furkan T. Eskişehir Şehir Hastanesine, Necati A. ise Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü. Kazada telef olan koyunlar ise, Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından yol kenarından kaldırıldı.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 00:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den flaş açıklama: Afganistan'dan çekiliyoruz
    1. ABD'den flaş açıklama: Afganistan'dan..
    2. Erzurumspor'dan Taylan Antalyalı'ya..
    3. Otomobil koyun sürüsüne daldı: 2 yaralı
    4. Abdurrahim Albayrak: Türkiye'yi terk..
    5. ABD'de teknede yangın: 4 ölü
    6. Türkiye’de 2019/2020 sezonu yaz..
    7. Dışişleri Bakanlığından ‘FARC’..
    8. Lübnan ekonomik OHAL ilan etti
    9. Futbolda birinci transfer dönemi sona..
    10. GÜNDEM ÖZETİ / 3 Eylül 2019
    11. Erzurumspor'dan 3 transfer
    12. "Çok doğru bir karar vermişim"
    13. Boris Johnson'ın makalesi İslamofobiyi..
    14. Kuveyt, İsrail'in Lübnan'a saldırısını..
    15. Lübnan'dan skandalın üzerini örtme..
    16. Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması
    17. Milli Takım'da sakatlık şoku!
    18. Paris’te ’haşema’ eylemi havuz..
    19. Hamsilos için tepki yürüyüşü
    20. Otomobil 170 metrelik uçuruma..
    21. Galatasaray Lemina'yı açıkladı!
    22. Bakan Pakdemirli’den yangınlara..
    23. Muğla'da motosiklet bariyere çarptı: 1..
    24. Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölü,..
    25. Eski FARC liderlerinin "yeniden..
    26. "Bebek Trump" balonu Danimarka'da
    27. Falcao, Galatasaray'da
    28. Galatasaray Falcao’yu açıkladı
    29. Taylan Antalyalı Galatasaray’da
    30. Oğuzhan Özyakup aday kadrodan çıkarıldı
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Alçaklıkta yarışan Odatv'yi kudurtan etkinlik! Çocuklara namaz sevdiren Müslümanları terörist ilan etti
    Alçaklıkta yarışan Odatv'yi kudurtan etkinlik! Çocuklara namaz sevdiren Müslümanları terörist ilan etti
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Kulislerden bomba sesler! Başkan Erdoğan radikal değişikler için güçlü sinyaller veriyor
    Kulislerden bomba sesler! Başkan Erdoğan radikal değişikler için güçlü sinyaller veriyor
    İsrail-Lübnan gerilimi tırmanıyor! Açıklamalar peş peşe geldi
    İsrail-Lübnan gerilimi tırmanıyor! Açıklamalar peş peşe geldi