Otomobil köprüden aşağı uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Erzincan'dan Ankara'ya giderken Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki Demirci Köprüsü'nden aşağı uçan otomobilde bulunan 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.09 Haziran 2019 Pazar 12:21
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, bir çocuk yaralandı.
Erzincan'dan Ankara'ya giden Oğuz Asan (33) yönetimindeki 34 FD 9713 plakalı otomobil, Sarayköy yakınlarında Demirci Köprüsü'nün bariyerlerine çarparak yaklaşık 8 metre yükseklikten dereye düştü.
Sürücü ve eşi Ayşe Asan (30), kaza yerinde hayatını kaybetti, çocukları Zeynep Asan (4) yaralandı.
Yaralı çocuk, 112 Acil Sağlık ekibince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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