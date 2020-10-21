  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yerel

Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun’un Tirebolu ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:53:00 -
Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Karadeniz Sahil Yolu Karademir köyü yakınlarında Hüseyin Önder Koç idaresindeki 61 ABA 274 plakalı otomobil, aynı istikamete seyreden Sıddık Ekinci yönetimindeki 34 COG 190 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Otomobil sürücüsü Koç ile araçta bulunan ablası Fatma Selin Koç yaralandı. Yaralılardan Görele Devlet Hastanesine kaldırılan Fatma Selin Koç burada hayatını kaybetti. Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Koç’un ise tedavisinin sürdürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TRT 1'in Kalk Gidelim dizisinden olay fragman! İzleyen bir daha izledi
Medya

TRT 1'in Kalk Gidelim dizisinden olay fragman! İzleyen bir daha izledi

TRT 1'in Kalk Gidelim dizisi 125. Bölüm fragmanında Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'a karşı verdiği haklı mücadeleye dikkat çekildi. Büyük ..
Erdoğan'dan Türkiye düşmanlarına anladıkları dilden tepki: Kabusu yaşatacağız!
Gündem

Erdoğan'dan Türkiye düşmanlarına anladıkları dilden tepki: Kabusu yaşatacağız!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
Ermenistan'dan bir kayıp daha
Dünya

Ermenistan'dan bir kayıp daha

Azerbaycan, Karabağ'da Ermenistan'a ait bir İHA'yı daha düşürdü.

Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay